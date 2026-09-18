غضب حاد في تل أبيب.. نتسيف: باريس تسلّح مصر بصاروخ «ميتيور» وتضرب التفوق الجوي الإسرائيلي

قالت منصة «نتسيف نت» العبرية، أن فرنسا زوّدت مقاتلات «رافال» المصرية بصواريخ «ميتيور» فائقة التطور، متجاوزةً القيود التي فُرضت لعقود للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الصاروخ قادر على إصابة أهداف جوية من مسافة تتجاوز 100 كيلومتر؛ ما يمنح القاهرة قدرة قتالية بعيدة المدى، ويُقلّص الفجوة التكنولوجية في سماء المنطقة.

ولفتت إلى أن الصفقة أشعلت القلق في تل أبيب، وسط مطالب عاجلة لواشنطن بتسريع تزويد إسرائيل بأحدث الطائرات والصواريخ، وتحذيرات من أن مصر باتت تمتلك تكنولوجيا جوية كاسرة للتوازن.