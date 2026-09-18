فتاة تبكي متأثرة بعد نسيانها كيفية أداء الصلاة: روحت أصلي لقيتني ناسية إزاي أصلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله فتاة وهي تبكي بشدة متأثرة، بعد توجهها لأداء الصلاة، موضحة أنها فوجئت بأنها نسيت كيفية أداء الصلاة، وقالت خلال الفيديو: «روحت أصلي لقيتني ناسية إزاي أصلي».

فيديو متداول عبر فيسبوك

وأثار الفيديو حالة من التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تعاطفهم مع الفتاة، خاصة مع ظهورها في حالة من التأثر والحزن خلال حديثها عن الموقف، بينما تداول عدد من رواد فيسبوك المقطع على نطاق واسع.

وتباينت تعليقات المتابعين على الفيديو، حيث دعا كثيرون للفتاة بالثبات والعودة إلى الصلاة والالتزام بها، مؤكدين أهمية المحافظة على الصلاة وعدم الانقطاع عنها، فيما استمر تداول المقطع عبر صفحات وحسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.