قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: روسيا مستعدة لاستعادة العلاقات مع جيرانها الأوروبيين
عمرو موسى: لا يجب بناء سدود جديدة على مياه النيل
محمد عبد المنعم: أشعر باستقرار كبير مع فريق نيس
جيش الاحتلال: إبعاد جنود لبنانيين أقاموا حواجز في المنطقة الأمنية جنوب لبنان
عمرو موسى: أنا مع تخلي إيران عن السلاح النووي ولكن معاها إسرائيل كمان
مذكرات القيادات..ثروت الخرباوي: الإخوان الإرهابية حاولت اغتيال جمال عبدالناصر
ممثل يونيسف في اليمن : 436 مدرسة خارج الخدمة.. و37 ألف طفل حُرموا من التعليم بسبب الحرب
تقارير: الجزيرة تفصل 24 صحفيا وموظفا في غزة على خلفية دعوى قضائية بالولايات المتحدة
غضب حاد في تل أبيب.. نتسيف: باريس تسلّح مصر بصاروخ «ميتيور» وتضرب التفوق الجوي الإسرائيلي
من اغتيال الخازندار إلى السيارة الجيب.. ثروت الخرباوي يستعرض تاريخ الإخوان الإرهابي
سكك حديد مصر تخصص 45 شباكا لاستخراج الاشتراكات بالمحطات الرئيسية
آبل تشعل السوق.. أكثر من 7 ملايين طلب مسبق على iPhone 18 Pro
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة اللبنانية: إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي انتهاك للقطاع الصحي

إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي
إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي
القسم الخارجي

أدانت وزارة الصحة العامة اللبنانية، الجمعة، ما وصفته بإقدام الجيش الإسرائيلي على إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي في جنوب البلاد، معتبرة أن استهداف المنشأة الصحية يمثل انتهاكًا لحرمة المؤسسات الطبية ودورها في تقديم الرعاية للسكان.

وقالت الوزارة إن المستشفى كان قد خضع لأعمال صيانة وتأهيل وتجهيز طبي، بهدف توفير الخدمات الصحية لأهالي المناطق الحدودية والنازحين، مشيرة إلى أن المنشأة تعرضت، بحسب روايتها، لتدمير ممنهج، بعد أن كانت القوات الإسرائيلية قد تمركزت فيها سابقًا وحولتها إلى موقع عسكري.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن استهداف المؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي يشكل، بحسب توصيفها، «جريمة حرب مكتملة الأركان» وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال القطاع الصحي اللبناني.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الميداني في جنوب لبنان، حيث شهدت مناطق عدة خلال الساعات الماضية تحركات وقصفًا إسرائيليًا، بالتزامن مع استمرار انتشار الجيش اللبناني في عدد من البلدات والنقاط الجنوبية.

وأفادت تقارير محلية بأن التطورات شملت أيضًا قصفًا مدفعيًا وتحركات عسكرية في بلدات جنوبية، وسط استمرار التوتر على امتداد المنطقة الحدودية.

ويثير استهداف المنشآت الصحية في مناطق النزاع مخاوف بشأن قدرة السكان على الحصول على الخدمات الطبية، خصوصًا في المناطق الحدودية التي تواجه ظروفًا أمنية متوترة. كما أعادت الواقعة تسليط الضوء على الدعوات الدولية لحماية المنشآت الطبية والعاملين الصحيين خلال النزاعات المسلحة.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداء، وفق بيانها، لن يحول دون مواصلة الوزارة تقديم الدعم الصحي لأهالي الجنوب، رغم الأضرار التي لحقت بالبنية الصحية في المنطقة.

وزارة الصحة العامة اللبنانية لبنان الجيش الإسرائيلي جريمة حرب الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

العريس والمطربة

الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

ترشيحاتنا

أصالة

ابنة أصالة: ما شفتش صولا سعيدة بالشكل ده من زمان.. وغنت 3 ساعات ونصف في ليلة العمر

السوشيال ميديا

دون 13 عاما.. القومي للاتصالات يكشف تفاصيل قرار حماية الأطفال من السوشيال ميديا

لميس الحديدي

لميس الحديدي: إغلاق هرمز وباب المندب قد ينعكس على سعر القلم الرصاص.. والاقتصاد المصري في قلب المشهد الإقليمي

بالصور

انطلاق حفل دير جيست 2026 بحضور نجوم الفن

حفل دير جيست
حفل دير جيست
حفل دير جيست

إطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية.. ساندي تتألق في حفلها الأخير

ساندي
ساندي
ساندي

أحذر ألم الظهر.. علامات تحذيرية تظهر قبل تشخيص سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة
سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة
سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة

شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد