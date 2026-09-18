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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صدفة على تيك توك تكشف كائنًا غامضًا عاش في الظلام لسنوات.. ما القصة؟

اكتشاف سمكة غامضة
اكتشاف سمكة غامضة
أحمد أيمن

قاد مقطع فيديو قصير منشور على منصة «تيك توك» فريقًا من العلماء إلى اكتشاف نوع جديد من الأسماك، يعيش في عالم خفي تحت سطح الأرض، داخل المياه الجوفية أسفل سهل الغانج في الهند، في واقعة بدأت بمشهد عابر وانتهت باكتشاف علمي غير مسبوق. 
 

فيديو عابر يقود إلى اكتشاف علمي

تعود بداية القصة عندما شاهد باحثون مقطع فيديو صُوّر بالقرب من الحدود الهندية-النيبالية، ظهر خلاله كائن مائي صغير شاحب اللون يخرج من أحد الآبار المستخدمة للوصول إلى المياه الجوفية.

لكن مظهر الكائن أثار فضول العلماء؛ إذ بدا جسمه شبه شفاف، بينما ظهرت عيناه صغيرتين ومغطاتين بالجلد، وهي خصائص قد تشير إلى تكيفه مع الحياة في بيئة مظلمة بصورة دائمة.

ودفع الفيديو الباحثين إلى الانتقال إلى ولاية بيهار شمالي الهند، والبحث عن عينات من الكائن داخل الآبار الجوفية، في محاولة للتأكد من أن ظهوره لم يكن مجرد حالة عابرة. 

2500 لتر من المياه للوصول إلى السمكة الغامضة

لم يكن العثور على السمكة مهمة سهلة، واضطر الباحثون إلى ضخ كميات كبيرة من المياه يدويًا من الآبار.

وبعد ضخ نحو 2000 لتر من المياه من أحد الآبار، ظهرت العينة الأولى، لكنها كانت متضررة، وبعد ضخ 500 لتر إضافية، تمكن الفريق من العثور على عينة ثانية بحالة أفضل، ثم عُثر لاحقًا على عينة ثالثة متضررة.

وبلغ طول العينة الكاملة التي اعتمد عليها العلماء في وصف النوع نحو 4 سنتيمترات فقط، إلا أن صغر حجمها لم يمنعها من حمل مجموعة من الخصائص التي جعلتها اكتشافًا علميًا لافتًا. 

سمكة شاحبة بلا عيون تقريبًا

أظهرت دراسة العينات أن السمكة الجديدة تتميز بجسم يفتقر تقريبًا إلى الصبغة، ما يمنحها مظهرًا شاحبًا أو شبه شفاف، كما أن عينيها مختزلتان ومغطاتان بأنسجة جلدية.

ويرتبط هذا الشكل بالظروف القاسية التي تعيش فيها، حيث لا يصل الضوء إلى المياه الجوفية، ما يجعل بعض الصفات المهمة للكائنات التي تعيش على السطح أقل ضرورة.

وأطلق العلماء على النوع اسم «جانجايكثيس إندونيباليكوس»، وهو أول نوع من الأسماك الجوفية يوثق في المياه الجوفية الغرينية بسهل الغانج، وأول عضو جوفي معروف من فصيلة «تشودهورييداي». 

ليست أنقليسًا.. والسر أكبر مما يبدو

ورغم شكلها الطويل الذي يجعلها شبيهة بالأنقليس، فإن السمكة لا تنتمي إلى الأنقليس الحقيقي، بل إلى فصيلة من الأسماك الصغيرة ذات الأجسام الطويلة.

كما كشفت التحليلات الجينية والتشريحية أن الكائن يختلف بصورة كافية عن الأنواع المعروفة ليُصنف ضمن جنس جديد أيضًا، ما يفتح الباب أمام العلماء لمزيد من البحث في النظم البيئية المخفية تحت سطح الأرض.

وتكشف هذه الواقعة أن آبار المياه الجوفية قد تكون أكثر من مجرد مصادر للمياه، إذ يمكن أن تخفي داخلها كائنات متخصصة لم يكتشفها العلم بعد، وربما ما زال عالم كامل من الحياة ينتظر أن تكشفه صدفة جديدة. 

تيك توك فيديو تيك توك اكتشاف سمكة غامضة اكتشاف علمي جديد سمكة بلا عيون

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