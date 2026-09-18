الكشف عن قائمة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، عن قائمة "الأسود الثلاثة" للمباريات الأولى من موسم 2026-2027، مع انطلاق مشوارهم في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واختار المدرب 27 لاعبا لخوض المباريات الأربع خلال فترة الانتقالات التي تمتد من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، وستبدأ انجلترا مشوارها في البطولة باستضافة إسبانيا يوم السبت 26 سبتمبر، ثم مواجهة التشيك الثلاثاء 29 سبتمبر، يعقبها التوجه لمواجهة كرواتيا السبت 3 أكتوبر، ويختتم فترة الانتقالات الدولية الثلاثاء 6 أكتوبر باستضافة منتخب التشيك على ملعب ويمبلي.

وجاءت قائمة انجلترا كالتالي:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيسون ستيل (برايتون وهوف ألبيون)، جيمس ترافورد (ليدز يونايتد).

المدافعون: ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد)، جاراد برانثويت (إيفرتون)، تريفوه تشالوباه (كومو)، مارك جويهي (مانشستر سيتي)، لويس هول (نيوكاسل يونايتد)، إزري كونسا (أرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، نيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (مانشستر سيتي)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، أليكس سكوت (بورنموث).

المهاجمون: دومينيك كالفيرت ليوين (ليدز يونايتد)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)، أنتوني جوردون (برشلونة)، هاري كين (بايرن ميونخ)، ريو نجوموها (ليفربول)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، مورجان روجرز (تشيلسي)، بوكايو ساكا (أرسنال).