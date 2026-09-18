التربية الدينية في المدارس.. اختيار المدرس بين بناء الهوية ومواجهة الأفكار المغلوطة

تمثل التربية الدينية داخل المدرسة أحد الموضوعات المرتبطة بتكوين شخصية الطالب وفهمه لهويته وثقافته، خاصة عندما تقدم بصورة صحيحة تتناسب مع المرحلة العمرية وطبيعة المجتمع.



سلوك الطلاب ونظرتهم

كما لا يقتصر دور هذه المادة على نقل المعلومات الدينية، وإنما يمتد إلى ما يمكن أن تتركه طريقة تقديمها من تأثير على سلوك الطلاب ونظرتهم إلى المجتمع.

وفي هذا السياق، أثيرت أهمية اختيار المعلمين القائمين على تدريس التربية الدينية، مع التحذير من تقديم معلومات غير دقيقة أو أفكار مخالفة عبر العملية التعليمية. كما يطرح تدريس التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين تساؤلات حول دور المدرسة في تعزيز المعرفة والهوية والثقافة لدى الطلاب.

تأثير التربية الدينية على سلوك الطلاب

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن عدم تدريس التربية الدينية داخل المدرسة بالصورة الصحيحة يمكن أن ينعكس على سلوك الطلاب.

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تقديم المادة الدينية بصورة سليمة يمثل جانبًا مهمًا في العملية التعليمية، نظرًا لما يمكن أن تقدمه من معرفة دينية وثقافية للطلاب.

تدريس الدين جزء من الثقافة والهوية

وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن تدريس الدين للمسلمين والمسيحيين داخل المدرسة يمثل، من وجهة نظره، جانبًا من الثقافة المطلوبة، مؤكدًا أن ذلك يرتبط بتنمية الهوية والثقافة لدى الطلاب.

وأوضح أن معرفة الطالب بجوانب دينه وثقافته يمكن أن تكون جزءًا من تكوين شخصيته، مع أهمية تقديم المحتوى بما يتناسب مع طبيعة العملية التعليمية.

اختيار مدرس التربية الدينية.. مسؤولية مهمة

وشدد كريمة على أهمية التدقيق في اختيار المعلمين الذين يتولون تدريس المواد الدينية داخل المدارس، موضحًا أن ليس كل شخص مؤهلًا للقيام بهذه المهمة.

ولفت إلى أن المعلم لا يقتصر دوره على شرح المعلومات الموجودة في المنهج، وإنما يمكن أن يكون لطريقة عرضه للمعلومات والأفكار تأثير على الطلاب، وهو ما يجعل اختيار المدرس من النقاط المهمة في تدريس التربية الدينية.

التحذير من الأفكار المخالفة والمعلومات المغلوطة

وحذر أستاذ الفقه المقارن من أن وجود أشخاص يحملون أفكارًا مخالفة ويتولون تدريس التربية الدينية قد يؤدي إلى نتائج سلبية، معتبرًا أن الأمر قد يمثل خطرًا على المجتمع والدولة إذا تم تقديم أفكار غير صحيحة للطلاب.

وأوضح أن التأثير، بحسب حديثه، قد لا يظهر بصورة مباشرة، وإنما يمكن أن يتم من خلال تقديم معلومات مغلوطة أو نسب بعض الأفكار إلى شخصيات أو جهات بصورة غير صحيحة.

المعلم ودوره في تشكيل وعي الطالب

وتبرز تصريحات أستاذ الفقه المقارن أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية، خاصة في المواد التي تتصل بالهوية والثقافة والقيم.

فإلى جانب أهمية المناهج الدراسية، تظل طريقة تقديم المحتوى واختيار القائمين على تدريسه من العناصر التي يمكن أن تؤثر في استفادة الطلاب من المادة وفهمهم لها.

التربية الدينية بين المعرفة وبناء الهوية

ويأتي الجدل حول تدريس التربية الدينية في المدارس في إطار أوسع يتعلق بدور التعليم في بناء شخصية الطالب وتعريفه بثقافته وهويته، مع التأكيد على أهمية تقديم المعلومات بصورة دقيقة ومنضبطة.