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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حمّل المقاعد وفوقها الطلاب.. ضبط سائق سيارة نقل عرض حياة تلاميذ مدرسة للخطر بالشرقية

المتهم
المتهم
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن قيام قائد سيارة نقل بتحميل عدد من المقاعد المدرسية أعلى السيارة، فيما ظهر مجموعة من الطلاب وهم يعتلون المقاعد أثناء سيرها بأحد الطرق في محافظة الشرقية، معرضًا حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في المنشور، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري كان ينقل عددًا من المقاعد المدرسية من إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان إلى مدرسة أخرى بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وسمح لعدد من الطلاب باعتلاء السيارة أثناء سيرها، بقصد توصيلهم إلى إحدى المناطق دون مقابل.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة السلوكيات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.

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