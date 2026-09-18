احتجز زوجته وطفليه وهدد بقتلهم.. مصرع عنصر خطير بعد مواجهة مع الشرطة بمطروح

لقى عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء استهدافه بدائرة قسم شرطة مطروح، وذلك على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، فيما تمكنت القوات من تحرير أفراد أسرته، بعد احتجازهم وتهديده بقتلهم.

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام عنصر جنائي شديد الخطورة بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، واتخاذه من محل إقامته بدائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، كما قام بفتح مصادر الغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز، وسكب كميات من الوقود «البنزين» داخل المسكن، واحتجز أفراد أسرته، وهم زوجته وطفلاه، وهدد بقتلهم.

مصرع المتهم

وأسفر التعامل مع المتهم عن مصرعه، فيما نجحت القوات في تحرير أفراد أسرته دون حدوث إصابات، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف.

وبتفتيش المكان، عثرت القوات بحوزة المتهم على 18 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وكمية من زجاجات المولوتوف، بالإضافة إلى صاعق كهربائي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليوني جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.