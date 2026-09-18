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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تعلن الفائزين في تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة لعام 2026

مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي
محمد نبيل

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي فوز رصيف 17 وأنيس الروح في النسخة السادسة من تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة، فيما حصل On My Behalf على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

وضمت لجنة التحكيم المخرجة وكاتبة السيناريو هدى بن يمينة، والممثل والمنتج السعودي صهيب قدس، والممثلة السعودية خيرية أبو لبن، وتولت تقييم 13 فيلمًا قصيرًا مكتملًا ضمن نسخة هذا العام من التحدي.

وكانت المؤسسة قد اختارت 13 فريقًا من بين 127 طلب مشاركة من صُنّاع أفلام ناشئين من مختلف أنحاء المملكة. ويقام التحدي بالتعاون مع أليانس فرانسيز والقنصلية العامة لفرنسا في جدة، ويمنح المشاركين تجربة عملية مكثفة في صناعة الأفلام، من تطوير الفكرة وكتابة السيناريو إلى التصوير والمونتاج وتسليم الفيلم النهائي.

وسيحصل الفريقان الفائزان على كأسي تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة، فيما يحظى قائد كل فريق بفرصة إقامة دولية في فرنسا عام 2027، ويُعرض الفيلمان الفائزان خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
يمثل التحدي جزءًا من برامج مؤسسة البحر الأحمر السينمائي الممتدة على مدار العام لدعم المواهب الشابة وتنمية خبراتها في صناعة الأفلام.

وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: “يضع تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة صنّاع الأفلام الناشئين أمام اختبار حقيقي، من الفكرة إلى الفيلم المكتمل في يومين فقط، وما قدّمته فرق هذا العام في ظل هذا التحدي كان لافتًا. نبارك لفريقي «رصيف 17» و«أنيس الروح»، ولفيلم «نيابةً عني»، ولجميع الفرق الـ13 ".


مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.
تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر السينمائي جدة

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