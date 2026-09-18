خلال أمس.. 4 سفن تعبر مضيق هرمز والحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط

شهد مضيق هرمز أمس الخميس عبور 4 سفن شحن بانخفاض عن 6 سفن في اليوم السابق بحسب بيانات التتبع البحري.

وتشير التقارير الملاحية إلى أن ثلاثة سفن دخلت إلى الخليج الفارسي وغادرت واحدة ، لافتة إلى أنه قد يتم تعديل الأرقام لأن بعض السفن تقوم بإيقاف أجهزة التعقب الخاصة بها لتجنب الكشف.

فيما ظلت الحركة المرورية عبر مضيق باب المندب أقل من متوسطها الأخير، حيث عبر 23 سفينة شحن للسلع يوم الخميس.

جدير بالذكر أن تجدد العنليات الإرهابية لميليشيا الحوثي في اليمن أدى إلى زيادة المخاطر على طريق التصدير عبر البحر الأحمر، وهو بديل رئيسي لإمدادات النفط من الخليج الفارسي بينما يظل الشحن عبر هرمز مقيدًا.

وفي سياق متصل ؛ أعلن قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسـلامية في إيران الأدميرال علي عظمائي عن استهداف ناقلة النفط "ترند" التي ترفع علم توغو وتوقفها بعد اندلاع حريق فيها.

وأكد الأدميرال عظمائي في بيان اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، إن المرور غير القانوني عبر مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى تدمـير السفينة المخالفة.

وجاء في البيان: "يا شعب الجمهورية الإســلا مية الإيرانية العظيم، مع مرور 200 ليلة متواصلة على وجودكم في الساحة، يواصل جنود الإسلام البواسل والقوات البحرية البطلة التابعة للحرس الثوري السيطرة بقوة على الممر المائي الحيوي مضيق هرمز، ولا يسمحون لأي معتدٍ بالمرور عبره".

أضاف: "خلال الليلة الماضية، حاولت ناقلة النفط "ترند"، المخالفة التي ترفع علم توجو، عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأمريكي، لكنها اُصيبت وأُجبرت على التوقف بعد اندلاع حريق فيها".

وختم الأدميرال علي عظمائي قائلًا: "إن البحرية التابعة للحرس الثوري تحذّر مجددًا من أن العبور غير القانوني لمضيق هرمز لن يؤدي إلّا إلى تدمير السفينة المخالفة".