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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اعرف أهم المعلومات عن التهاب المفاصل العظمي

المفاصل
المفاصل
اسماء محمد

يعد التهاب المفاصل من المشكلات الصحية المنتشرة بين عدد كبير من الأشخاص ويسبب الام شديدة.
ووفقا لما جاء فى موقع “ webmd”  نكشف لكم أهم المعلومات عن التهاب المفاصل العظمي والروماتويد.


التهاب المفاصل العظمي

 العرض الرئيسي لالتهاب المفاصل العظمي هو ألم في المفاصل يزداد سوءًا مع مرور الوقت ويمكن أن يصيب أي مفصل، ولكنه أكثر شيوعًا في اليدين والركبتين والوركين والعمود الفقري .

عادةً ما يكون الشعور بعدم الراحة والتيبس في الصباح عند الاستيقاظ. قد لا تتمكن من تحريك مفاصلك بحرية كما كنت تفعل في السابق، وقد تلاحظ شعوراً بالخشخشة أو الطقطقة عند تحريكها (فرقعة المفاصل).

تتطور الأعراض تدريجيًا على مر السنين مع تآكل الغضروف واحتكاك العظام ببعضها وبمرور الوقت، قد يتغير شكل المفصل و في الحالات الخطيرة، قد تُسبب النتوءات العظمية تلفًا مؤلمًا في الأعصاب ، خاصةً حول العمود الفقري مما يُغير وضعية الجسم ويُصعّب الحركة.

التهاب المفاصل الروماتويدي

يُعدّ الألم والتورم في مفاصل اليدين، وخاصة مفاصل الأصابع والمفاصل المجاورة لها، من الأعراض الشائعة وقد تلاحظ ذلك أيضاً في الرسغين والمرفقين والكتفين والركبتين والقدمين.


تظهر الأعراض عادةً بشكل أسرع من التهاب المفاصل التنكسي (في غضون أسابيع أو أشهر قليلة)، وقد تتفاقم لفترة (نوبة) ثم تتحسن لفترة (هدأة) تشمل العلامات والأعراض المحددة لالتهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

أكثر من مفصل واحد مؤلم ومتورم
أكثر من مفصل واحد متصلب
أكثر من مفصل واحد مؤلم
نفس الأعراض على كلا الجانبين (كما هو الحال في كلتا اليدين أو كلتا الركبتين)
التعب غير المبرر
ضعف عام
فقدان الوزن غير المبرر
بدون علاج، قد يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في تشوه اليدين والقدمين نتيجة ضعف العضلات، وانزياح الأوتار عن موضعها، وتلف نهايات العظام وفي حالات نادرة، قد يُلحق التهاب المفاصل الروماتويدي الضرر بأجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الرئتين والعينين والأعصاب والجلد ويُمكن للعلاج المبكر لالتهاب المفاصل الروماتويدي أن يُخفف الأعراض ويمنع الإعاقة الشديدة لدى معظم المرضى.

التهاب المفاصل التهاب المفاصل العظمي التهاب المفاصل التنكسي العمود الفقري

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