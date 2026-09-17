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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين بيراميدز والشرقية إنبي في الدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي بيراميدز وفريق الشرقية إنبي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي -  أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ  

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى فتحي  - محمود صابر - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - محمود مرعي - حامد حمدان - أحمد عبد القادر - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - دودو الجباس

 

مباراة بيراميدز وإنبي

يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز على إنبي لاستعادة الصدارة من الأهلي والزمالك اللذين يحتلاها برصيد 13 نقطة، لكن مهمته لن تكون سهلة حيث يسعى إنبي إلى الفوز أيضا لتعديل وضعه بجدول الدوري، ويحتل إنبي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

نادي بيراميدز الشرقية إنبي بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري بطولة الدوري الدوري

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