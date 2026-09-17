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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والشرقية إنبي اليوم في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مباراة جديدة اليوم الخميس، أمام الشرقية إنبي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره الشرقية إنبي، على استاد السلام، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فريق بيراميدز يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق الشرقية إنبي في المركز الرابع عشر من الجدول برصيد 4 نقاط.

ويبحث بيراميدز تحت قيادة مدربه رولاني ماكوينا، عن مواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري بعد فوزه الأخير على الجونة بهدف نظيف.

ويدخل الشرقية إنبي اللقاء بعد فوزه في مباراته الأخيرة بالدوري على نظيره زد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة.

موعد مباراة بيراميدز والشرقية إنبي

وتقام مباراة بيراميدز والشرقية إنبي في الثامنة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والشرقية إنبي

ومن المقرر أن تنقل المباراة على شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

بيراميدز الشرقية انبي دورى أورا أخبار الرياضة

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