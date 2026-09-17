وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشددان على أهمية التنسيق في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث يبحث وزير الخارجية هاتفيا مع نظيره الجزائري تطورات القضايا الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية ونظيره الجزائري أهمية التنسيق في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن تطورات المشهد الإقليمي وانعكاسات التطورات المتسارعة على الأمن القومي العربي، بما يتطلب تعزيز التآزر والتفاهم بين الدول العربية الشقيقة وتكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة. وتناول الاتصال كذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ومنطقة الساحل الأفريقي، فضلا عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، بما يدعم مسار التسوية السياسية ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.