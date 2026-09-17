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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للمناعة ولمرضى السكر.. تعرف على فوائد الجوافة

تعرف على فوائد الجوافة
تعرف على فوائد الجوافة
رنا عصمت

الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، وتتميز بمحتواها من فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعل تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن خيارًا مفيدًا للصحة.

فوائد الجوافة..

 

تعزيز المناعة: غنية بفيتامين C الذي يدعم الجهاز المناعي بقوة.

تحسين الهضم ومنع الإمساك: بفضل محتواها العالي من الألياف.

تنظيم سكر الدم: الألياف تساعد على استقرار مستويات الجلوكوز.

تعزيز صحة القلب: لاحتوائها على البوتاسيوم والألياف التي تساهم في توازن ضغط الدم وتقليل الكوليسترول.

نضارة البشرة: تحفّز إنتاج الكولاجين لما تحتويه من فيتامين C.

صحة العيون: تحتوي على فيتامين A والكاروتينات الضرورية لحماية النظر.

المساعدة في إنقاص الوزن: منخفضة السعرات وتمنح إحساسًا بالشبع.

تقليل التوتر: المغنيسيوم الموجود فيها يساعد على الاسترخاء.

الوقاية من السرطان: تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين.

المصدر هيلثي لاين

تعرف على فوائد الجوافة فوائد الجوافة الجوافة الجوافة لمرضي السكر

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