للمناعة ولمرضى السكر.. تعرف على فوائد الجوافة

الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، وتتميز بمحتواها من فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعل تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن خيارًا مفيدًا للصحة.
فوائد الجوافة..
تعزيز المناعة: غنية بفيتامين C الذي يدعم الجهاز المناعي بقوة.
تحسين الهضم ومنع الإمساك: بفضل محتواها العالي من الألياف.
تنظيم سكر الدم: الألياف تساعد على استقرار مستويات الجلوكوز.
تعزيز صحة القلب: لاحتوائها على البوتاسيوم والألياف التي تساهم في توازن ضغط الدم وتقليل الكوليسترول.
نضارة البشرة: تحفّز إنتاج الكولاجين لما تحتويه من فيتامين C.
صحة العيون: تحتوي على فيتامين A والكاروتينات الضرورية لحماية النظر.
المساعدة في إنقاص الوزن: منخفضة السعرات وتمنح إحساسًا بالشبع.
تقليل التوتر: المغنيسيوم الموجود فيها يساعد على الاسترخاء.
الوقاية من السرطان: تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين.
المصدر هيلثي لاين