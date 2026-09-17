للمناعة ولمرضى السكر.. تعرف على فوائد الجوافة

الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، وتتميز بمحتواها من فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعل تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن خيارًا مفيدًا للصحة.

فوائد الجوافة..

تعزيز المناعة: غنية بفيتامين C الذي يدعم الجهاز المناعي بقوة.

تحسين الهضم ومنع الإمساك: بفضل محتواها العالي من الألياف.

تنظيم سكر الدم: الألياف تساعد على استقرار مستويات الجلوكوز.

تعزيز صحة القلب: لاحتوائها على البوتاسيوم والألياف التي تساهم في توازن ضغط الدم وتقليل الكوليسترول.

نضارة البشرة: تحفّز إنتاج الكولاجين لما تحتويه من فيتامين C.

صحة العيون: تحتوي على فيتامين A والكاروتينات الضرورية لحماية النظر.

المساعدة في إنقاص الوزن: منخفضة السعرات وتمنح إحساسًا بالشبع.

تقليل التوتر: المغنيسيوم الموجود فيها يساعد على الاسترخاء.

الوقاية من السرطان: تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين.

المصدر هيلثي لاين