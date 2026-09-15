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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد عكس بعض.. فاكهة طبيعية غنية بالسكر وتساعد في إنقاص الوزن

انقاص الوزن
انقاص الوزن
اسماء محمد

يعد التين من الفواكه الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية العجيبة فهو يمد الجسم بقدر كبير من السكر الطبيعي وفى نفس الوقت يساعد على إنقاص الوزن.


ووفقا لما ذكره موقع tuasaude فإن التين لايمتلك قدرة على انقاص الوزن فحسب بل يساعد فى علاج الامساك والضغط المرتفع.

علاج الامساك 

التين غنياً بالألياف، مما يُساعد على زيادة رطوبة البراز وحجمه، وبالتالي يُحسّن حركة الأمعاء ويُساعد في علاج الإمساك.

يحتوي التين أيضاً على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، مما يحفز إنتاج البكتيريا النافعة في الأمعاء وهذا بدوره يساعد على الحفاظ على توازن البكتيريا المعوية وتعزيز وظائف الأمعاء المثلى.

 الوقاية من ارتفاع الضغط 
يحتوي التين بشكل طبيعي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول لذلك، يمكن تناول التين للمساعدة في ضبط ضغط الدم والوقاية من مضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أنها غنية بالفلافونويدات والأنثوسيانين والكومارين، وهي مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ويمكن أن تساعد على توسيع الشرايين وتحسين الدورة الدموية لخفض ضغط الدم المرتفع.

تعزيز فقدان الوزن
يُعدّ التين مصدراً ممتازاً للألياف والماء، ولذلك فهو يُساعد على الشعور بالشبع ويُقلّل من الجوع والإفراط في تناول الطعام كما أنه خيار رائع لإدراجه في نظام غذائي لإنقاص الوزن.
 

التين إنقاص الوزن الامساك الضغط الضغط المرتفع

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