رئيس هيئة قناة السويس: قادرون على الالتزام بدورنا المحوري في ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن القناة قادرة على الالتزام بدورها المحوري في ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية وخدمة حركة التجارة المارة بين الشرق والغرب رغم التحديات الراهنة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال كلمته الموجهة لمرشدي القناة عبر نظام الاتصالات اللاسلكية"Tetra"، بمناسبة احتفال الهيئة بالذكرى الـ70 لـ( عيد المرشد).

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاحتفال بذكرى عيد المرشد يعيد إلى الأذهان البطولات والتضحيات التي قدمها جيل الرواد من مرشدي القناة بعد ملحمة" تأميم القناة" ثم توارثته الأجيال المتتالية جيلا بعد جيل، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لكافة مرشدي القناة على أدائهم المتميز خلال الفترات الصعبة وحتى الآن، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم سفراء لمصر أمام العالم.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن التحديات المختلفة والأزمات المُتتالية أثبتت امتلاك الهيئة الخبرات والكفاءات وآليات صُنع القرار وإدارة الأزمات التي تؤهلها للحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

يذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الثلاثاء عبور 45 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.2 مليون طن.