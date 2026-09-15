لحظة خروج جثمان عم حمدي الميرغني من مشــ.رحة كوم أمبو بأسوان.. شاهد

قامت أسرت عم حمدي المرغني بإستلام جثمانه من مشرحة كوم أمبو بأسوان عقب قيام الطبيب الشرعى بمناظرة الجثمان .

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات مقتل فتحي الميرغني، موظف مجلس مدينة كوم أمبو وعم الفنان حمدي الميرغني، بعد تعرضه لإطلاق أعيرة نارية أثناء توجهه إلى مقر عمله، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأبناء المنطقة.

وتحدث صلاح الميرغني شقيق المجني عليه، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه، موضحًا أن فتحي كان متوجهًا إلى عمله في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا، عندما فوجئ بأشخاص يستقلون سيارة يستوقفونه على الطريق الرئيسي بالقرب من قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو.

وأضاف أن اثنين من مستقلي السيارة ترجلا منها وتحدثا مع شقيقه، قبل أن يوجها إليه اتهامات بوجود علاقة له بأشخاص بينهم خلافات مع آخرين، ثم تحولت المحادثة إلى اعتداء مسلح انتهى بإطلاق النار عليه.

وحسب رواية أسرة المجني عليه، شهدت الواقعة إطلاق نحو 14 طلقة، أصابت فتحي الميرغني وأسفرت عن إصابته بإصابات بالغة.

وأوضح شقيقه أن الحادث وقع بشكل مفاجئ على طريق عام بالقرب من المحال والمنشآت، قبل أن يلوذ المتهمون بالفرار من المكان.

وعقب إطلاق النار، سارع عدد من الأهالي إلى إبلاغ الأجهزة المعنية، فيما وصلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بإصاباته.