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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
رنا عصمت

شاركت الفنانة ريهام حجاج ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالات ريهام حجاج..

 

وتألقت ريهام حجاج، بمجموعة من الإطلالات الصيفية الأنيقة والمميزة التى خطفت بها الانظار وكشفت عن إناقتها.

وتعد الفنانةريهام حجاج، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ريهام حجاج في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

May be an image of text that says
May be an image of glasses and phone
May be art
May be an image of street
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعم صور ريهام حجاج إطلالات ريهام حجاج ريهام حجاج

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