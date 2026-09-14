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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أسود.. إطلالة جريئة لـ دينا فؤاد عبر إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
ميرنا محمود

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت دينا فؤاد بإطلالة جذابة لافته بفستان ذا تصميم جذاب باللون الأسود، حيث حازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وتتميز دينا فؤاد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، التي تلفت بها الأنظار من خلال اختيار ملابس وفساتين متنوعة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دينا فؤاد في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة وغير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية، ما يمنحها حضورًا مميزًا في مختلف المناسبات.

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