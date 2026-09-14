مسيرة حافلة بالعطاء.. صدى البلد ينعى اللواء سليمان داوود

ينعي موقع صدى البلد الإخباري برئاسة الأستاذ طه جبريل رئيس التحرير وجميع الصحفيين/ات الزملاء ببالغ الحزن والأسى اللواء سليمان داوود الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وسيتم إقامة العزاء غداً في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس .

ويتقدم موقع صدى البلد بخالص التعازي للواء محمد سليمان داوود رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة البترول والثروة المعدنية وللأسرة الكريمة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.