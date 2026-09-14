متحدث الحكومة لأحمد موسى: حمد الله على سلامتك وعودا حميدا لجمهورك

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين، موضحًا أن ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يأتيان على رأس الملفات التي تعمل الحكومة على متابعتها خلال الفترة الحالية، من خلال التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع الدائمة والمؤقتة.

وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن رئيس الوزراء وجه بسرعة إعداد خريطة متكاملة للأسواق الدائمة، والعمل على إنشاء سوق دائمة في كل محافظة، مع تكثيف المنافذ والمعارض، خاصة بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية، مؤكدًا استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى شهر رمضان المقبل.

وأوضح أن رئيس الوزراء تابع موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تشمل حاليًا 284 منفذًا على مستوى الجمهورية لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجيًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

واختتم المستشار محمد عادل حديثه بتوجيه التحية للإعلامي أحمد موسى، قائلًا: «تحياتي للإعلامي أحمد موسى وحمد الله على سلامتك وعودًا حميدًا لجمهورك».