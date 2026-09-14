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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يشيد بقرار الأعلام للإعلام بشأن حسام حسن: الأمور الشخصية لا تهم المواطنين

حسام حسن
حسام حسن
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التعديلات الجديدة الخاصة بمخالفات البناء تستهدف غلق هذا الملف بشكل نهائي، موضحا أنه سيتم مراعاة عدد من الأمور للتسهيل على المواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إن التعديلات القادمة لقانون التصالح ستتم فيها تسهيلات لنغلق هذا الملف».

وتطرق الإعلامي أحمد موسى إلى قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن أزمة أسرة الكابتن حسام حسن.

وأضاف: «هذا الأمر ليس له علاقة بالحرية والحياة الخاصة ليس لها علاقة بحرية الرأي ولا بأسرة حسام حسن ولا غيره، وبحيي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز على هذه القرارات».

وأوضح: «ونبتعد عن الأمور الشخصية الخاصة بالناس وفيه قضايا الناس بتتكلم عنها وتفتح مجال للكلام وأقول مليناش دعوة أهم حاجة المواطن واللي بيهم المواطن زي الأكل والشرب، مش هيهم المواطن خناقة حسام حسن وأسرته مع احترامي للكابتن حسام حسن».

وتابع: «الشغل الشاغل لينا المواطن والعيش أخباره إيه، شغلنا نوصل صوت المواطن للمسؤول، وقد يكون المسؤول مش بتوصله كل حاجة، فدي مهمتنا».

وأوضح: «كل يوم لدينا رسائل من الشارع إلى المسؤولين من خلال البرنامج»، مشيرًا إلى أن مشاكل المواطنين بشأن التموين متشابهة في مختلف المحافظات.

الإعلامي أحمد موسى حسام حسن التعديلات الجديدة

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