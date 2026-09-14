ترامب: الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بأعلى معدلات في تاريخها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تلقى تقريراً يفيد بأن الولايات المتحدة تنتج حالياً أسلحة فائقة ومتطورة بمعدلات تفوق أي وقت مضى في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة يجري تسليمها يومياً إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وأضاف ترامب- في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الإثنين- أن مصانع شركات الدفاع الأمريكية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالتزامن مع إنشاء ما بين 4 و5 مصانع جديدة واسعة النطاق في المتوسط لكل شركة.

وأوضح أن من بين أبرز أنظمة الأسلحة التي تركز عليها عمليات الإنتاج صواريخ «باتريوت»، وأنظمة «ثاد»، وصواريخ «توماهوك»، إلى جانب أنظمة صواريخ قياسية أخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل كميات كبيرة منها في مخزوناتها.