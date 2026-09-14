اللواء أسامة كبير: التنسيق المصري السعودي ضرورة لحماية أمن المنطقة

أكد اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن الأزمات التي تشهدها المنطقة تتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية، خاصة مصر والسعودية، لحماية الأمن الإقليمي ومواجهة التدخلات الخارجية.

وقال أسامة كبير، خلال لقائه مع برنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثل أولوية مشتركة، لما لهما من تأثير مباشر على الملاحة الدولية وقناة السويس وإمدادات الطاقة العالمية.

وتابع أن التنسيق بين القاهرة والرياض يشمل أيضًا ملفات غزة والسودان، مع التأكيد على دعم استقرار المنطقة ورفض أي تهديد لأمن دول الخليج.

فتح قنوات للحوار مع القوى الإقليمية والدولية

وأشار إلى أهمية استثمار مصر عضويتها في تجمع «بريكس» لطرح القضايا العربية وفتح قنوات للحوار مع القوى الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العربية.