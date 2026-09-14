أجواء من البهجة والمرح.. شاب يتزلج بمياه الأمطار في محيط الحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله شاب يستغل هطول الأمطار في منطقة مكة المكرمة لممارسة التزلج في محيط الحرم المكي، وسط حالة من المرح والفرح والسعادة بين المعتمرين.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يتحرك فوق المياه المتجمعة على الأرض، مستغلًا الأجواء الممطرة لممارسة التزلج، وسط تفاعل المعتمرين والموجودين بالمكان، الذين تابعوا المشهد في أجواء اتسمت بالبهجة والمرح.

وتزامن تداول الفيديو مع هطول الأمطار على مكة المكرمة، ما أدى إلى تجمع كميات من المياه في بعض المناطق، في مشهد لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي المقطع بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الفيديو على نطاق واسع، مع تعليقات أشادت بالأجواء الممطرة وما صاحبها من لحظات عفوية ومبهجة بين المعتمرين.