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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
أسماء عبد الحفيظ

يستيقظ بعض الأشخاص من النوم على شعور مزعج بتنميل اليد أو الذراع، وقد يصاحبه وخز أو إحساس يشبه الدبابيس، ثم يختفي خلال دقائق بعد تغيير وضعية النوم وتحريك اليد.

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

وفي كثير من الحالات يكون تنميل اليد أثناء النوم مؤقتًا نتيجة الضغط على الأعصاب أو الأوعية الدموية بسبب وضعية الجسم، لكن تكرار التنميل أو استمراره لفترة طويلة قد يكون علامة على مشكلة تحتاج إلى التقييم الطبي، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

لماذا تنمل اليد أثناء النوم؟

من أكثر الأسباب شيوعًا النوم على الذراع أو إبقاء الرسغ أو الكوع في وضعية تضغط على الأعصاب لفترة طويلة، ما يؤدي إلى ظهور التنميل والوخز عند الاستيقاظ.

وقد يحدث التنميل أيضًا بسبب وضعية النوم التي تجعل الرقبة أو الكتف تحت ضغط مستمر، لذلك يختفي الشعور غالبًا بعد تغيير الوضعية واستعادة الدورة الدموية الطبيعية.

متى يكون تنميل اليد طبيعيًا؟

إذا حدث التنميل بشكل نادر، وظهر بعد النوم على اليد أو الذراع، ثم اختفى سريعًا بعد تغيير الوضعية وتحريك الأصابع والرسغ، فعادة لا يكون الأمر مقلقًا.

لكن استمرار المشكلة أو تكرارها بشكل متقارب يستدعي الانتباه، خاصة إذا بدأت تؤثر على النوم أو النشاط اليومي.

7 أسباب وراء تنميل اليد أثناء النوم

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟ 

1. النوم على الذراع

الضغط المستمر على الذراع أثناء النوم قد يسبب تنميلًا مؤقتًا، وهو من الأسباب الأكثر شيوعًا.

2. ضغط العصب في الرسغ

قد يرتبط التنميل المتكرر، خاصة في الإبهام والسبابة والوسطى، بضغط على العصب المتوسط في منطقة الرسغ، كما يحدث في متلازمة النفق الرسغي.

3. مشكلة في العصب عند الكوع

إذا كان التنميل يظهر بصورة أكبر في الخنصر والبنصر، فقد يكون مرتبطًا بضغط على العصب الزندي عند الكوع، خاصة مع النوم والكوع مثنيًا لفترة طويلة.

4. مشكلات الرقبة

أحيانًا يكون مصدر التنميل في اليد هو الأعصاب الخارجة من العمود الفقري العنقي، وقد يصاحب ذلك ألم أو تيبس في الرقبة يمتد إلى الكتف والذراع.

5. نقص بعض العناصر الغذائية

يمكن لبعض حالات نقص الفيتامينات أو العناصر الغذائية أن ترتبط بأعراض عصبية، لكن لا ينبغي تناول المكملات عشوائيًا لمجرد الشعور بالتنميل، لأن تحديد السبب يحتاج إلى تقييم طبي عند استمرار الأعراض.

6. بعض الأمراض المزمنة

قد يرتبط التنميل المتكرر ببعض الحالات الصحية التي تؤثر على الأعصاب، ولذلك يجب تقييم الأعراض إذا أصبحت مستمرة أو ظهرت في أكثر من طرف.

7. إصابة أو ضغط على الأعصاب

الإصابات أو بعض المشكلات التي تؤثر على الأعصاب قد تسبب تنميلًا أو وخزًا متكررًا في اليد، ويختلف العلاج حسب السبب.

متى يحتاج تنميل اليد إلى طبيب؟

يحتاج الأمر إلى استشارة الطبيب إذا أصبح التنميل متكررًا، أو استمر بعد الاستيقاظ لفترة، أو صاحبه ألم أو ضعف في اليد، أو صعوبة في الإمساك بالأشياء.

كما يجب الانتباه إلى وجود ألم في الرقبة يمتد إلى الذراع، أو فقدان الإحساس بشكل واضح، أو تكرار التنميل دون سبب واضح.

أما إذا ظهر التنميل بشكل مفاجئ في جانب واحد من الجسم، خاصة إذا صاحبه ضعف في الوجه أو الذراع، اضطراب في الكلام، دوخة شديدة أو صعوبة في المشي، فهذه أعراض تستدعي طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا.

ماذا تفعلين عند الاستيقاظ على تنميل اليد؟

ابدئي بتغيير وضعية النوم وتحريك الأصابع والرسغ والذراع بشكل لطيف، وتجنبي الضغط المستمر على اليد أثناء النوم.

وإذا كان التنميل يتكرر، حاولي ملاحظة اليد التي تتأثر والأصابع المصابة، وهل يصاحبه ألم في الرقبة أو الرسغ، لأن هذه التفاصيل تساعد الطبيب في تحديد السبب.

إيدك إيدك بتنمل إيدك بتنمل وإنتِ نايمة متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب إيدك بتنمل وإنتِ نايمة متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب الدبابيس تنميل اليد

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