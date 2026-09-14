هوندا ومازدا ونيسان في اختبار 250 ألف ميل.. والنتيجة تحسم المنافسة

أظهرت دراسة موسعة أعدها موقع «iSeeCars» الأمريكي المتخصص في تحليل بيانات قطاع السيارات تباينًا كبيرًا في قدرة الطرازات اليابانية على البقاء الميداني والوصول إلى مسافة 250000 ميل (ما يعادل 402000 كيلومتر)، متجاوزة المعدلات التقديرية المعتادة.

هوندا

وشملت الدراسة تحليلاً دقيقًا لأكثر من 395 مليون سيارة للوقوف على أداء الشركات الصانعة ومدى موثوقية هياكلها ومحركاتها على المدى الطويل، حيث برزت شركة هوندا في المراتب الأولى متفوقة بفارق شاسع عن منافستيها المباشرتين مازدا ونيسان.

هوندا تتصدر قائمة الموثوقية وتسجل أكثر من ضعف المتوسط العام

كشفت البيانات التحليلية أن النسبة المتوسطة لفرص صمود السيارات للوصول إلى مسافة 250000 ميل بلغت 5.4% فقط لكافة العلامات التجارية المشمولة في التقرير.

ونجحت شركة هوندا في تحقيق نسبة بلغت 13.3%، لتأتي في المركز 3 عالميًا بعد علامتي تويوتا ولكزس.

وتؤكد هذه الأرقام تفوق الهندسة الميكانيكية التي تعتمدها هوندا في بناء محركاتها وناقلات الحركة الخاصة بطرازاتها الشهيرة مثل سيفيك وأكورد، مما يمنح مالكيها أطول عمر تشغيلي ممكن مقارنة بباقي المنافسين.

سيارات نيسان

تراجع مازدا ونيسان وتقييم الخبراء للصلابة الهندسية

في المقابل، سجلت شركة مازدا نسبة 5.3% لتستقر في المركز 6 عالميًا، متقاربة مع المتوسط العام للقطاع، بينما جاءت نيسان في المركز 12 بنسبة لم تتجاوز 3.4%، متراجعة خلف علامات يابانية أخرى مثل سوبارو التي حلت في المركز 14.

دراسة iSeeCars

وأوضح "كارل براور" المحلل التنفيذي في «iSeeCars»، أن بلوغ حاجز 250000 ميل يُعد معيارًا صارمًا للتقييم، مشيرًا إلى أن علامات تويوتا ولكزس وهوندا وأكورا لا تتصدر القائمة فحسب، بل تتجاوز المتوسط العام للصناعة بفارقًا شاسعًا يتجلى في أداء طرازاتها الميداني عبر السنوات.