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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طبيب يوضح أعراض السدة البرازية: صعوبة الإخراج وألم الحوض وانتفاخ البطن

طبيب يوضح أعراض السدة البرازية: صعوبة الإخراج وألم الحوض وانتفاخ البطن
طبيب يوضح أعراض السدة البرازية: صعوبة الإخراج وألم الحوض وانتفاخ البطن
شيماء جمال

قال الدكتور أحمد عبد الحي، استشاري جراحات الجهاز الهضمي والمناظير وجراحات القولون والمستقيم والشرج إن العرض الأساسي للسدة البرازية هو صعوبة الإخراج وعدم القدرة على التفريغ بشكل كامل، موضحا أن المريض قد يشعر بالحاجة إلى دخول الحمام لكنه يخرج جزءا من الفضلات فقط، أو يكون غير قادر على الإخراج تماما.

وأضاف أخلال حديثه في برنامج الدكتور على القاهرة والناس أن من الأعراض المصاحبة للسدة البرازية وجود مشكلات في التبول، مثل الألم أو التقطيع أو نزول البول على فترات، إلى جانب الشعور بألم وثقل في الحوض، وألم أسفل الظهر، فضلا عن آلام البطن وانتفاخها المستمر.

وأوضح أن تراكم الفضلات والهواء في القولون نتيجة عدم التفريغ يمكن أن يؤدي إلى آلام البطن والحوض وأسفل الظهر، مشيرا إلى أهمية التفكير في مفهوم "قاع الحوض" عندما يعاني المريض من صعوبة في الإخراج ومشكلات في التبول، وقد تصاحبها مشكلات في العلاقة الزوجية.
 

انتفاخ البطن السدة البرازية الإخراج الحوض

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