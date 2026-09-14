محمد العطيفي: كندا تسعى لبناء تحالف فريد مع أوروبا في ظل تدهور العلاقات مع أمريكا

قال الدكتور محمد العطيفي، رئيس تحرير جريدة «الشرق تريبيون» والخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أوضح أن الهدف من التقارب مع أوروبا؛ هو بناء تحالف فريد، مشيرًا إلى أن هذا التحول يرتبط بشكل مباشر بتدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك خطوة في الولايات المتحدة الأمريكية لإبعاد المنتجات الكندية من برامج المشتريات الحكومية الأمريكية، موضحًا أن أوتاوا تحاول في هذا السياق إعادة التموضع اقتصاديًا.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين كندا والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 130 مليار دولار، لافتًا، إلى أن هذا الحجم من التبادل التجاري يمكن البناء عليه لتعزيز التقارب بين الجانبين.

وأوضح أن هذا التقارب مهم جدًا في المرحلة الحالية، خاصة أن كندا يمكنها أن تساعد أوروبا وتسعى إلى لعب دور في ظل رغبة الدول الأوروبية في تعزيز قدراتها الدفاعية، لافتًا إلى إمكانية أن تصبح كندا جزءًا من إنتاج الأسلحة ودعم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وأضاف أن أوروبا تريد تقليل اعتمادها على الصين في المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، مشيرًا إلى أن كندا تمتلك احتياطات من الليثيوم والجرافيت والنيكل، مؤكدًا، أن هذه الموارد تتيح لكندا إمكانية أن تصبح جزءًا من استراتيجية أوروبية تهدف إلى بناء سلاسل توريد أكثر أمانًا.