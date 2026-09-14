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عموتة يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير.. ظهور أول لتوفيق محمد وأشرف داري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير.. ظهور أول لتوفيق محمد وأشرف داري

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادًا لخوض مواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل.

وتشهد قائمة الأهلي ظهور الوافد الجديد “توفيق محمد” للمرة الأولى، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا، الذي كان يشغل مركز الظهير الأيسر.

كما يسجل المغربي “أشرف داري” ظهوره الأول مع الأهلي خلال الموسم الحالي؛ في ظل غياب الثنائي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار بسبب الإصابة.

قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، محمد هاني، كريم فؤاد، ياسين مرعي، هادي رياض، توفيق محمد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، زيزو، أشرف بن شرقي، حسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة، منصف بقرار.

عموته الأهلي ابو قير للأسمدة اخبار الأهلي

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