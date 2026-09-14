السودان والبحر الأحمر واليمن أبرزها.. أحمد موسى: مباحثات مهمة غدًا بين الرئيس السيسي وبن سلمان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مباحثات مهمة جدًا غدًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في توقيت مهم لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الإقليمية.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر والسعودية ستبحثان عددًا من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف السودان والبحر الأحمر، إلى جانب كل ما يخص الدول العربية.

وأشار إلى أن المباحثات ستتطرق أيضًا إلى ملف اليمن وما يحدث على أراضيها، مؤكدًا أهمية التنسيق المصري السعودي بشأن مختلف القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة.