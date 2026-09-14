على طريقة سلام يا صاحبي.. أشخاص يستولون على سيارة نقل ويلقون حمولتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة استيلاء عدد من الأشخاص على سيارة نقل، قبل أن يقوموا بإلقاء حمولتها على الطريق الدائري، في مشهد وصفه متداولو المقطع بأنه يشبه وقائع السرقة التي تظهر في الأفلام السينمائية.

وأظهر الفيديو المتداول تحرك الأشخاص للاستيلاء على السيارة، ثم إلقاء الحمولة الخاصة بها على الطريق، وسط حالة من الفوضى، فيما أثار المقطع تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين فيها.

وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقق من توقيت ومكان تصويره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة فحص مقطع الفيديو المتداول للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها، وتحديد الأشخاص الذين ظهروا خلاله، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حال ثبوت ارتكابهم الواقعة.