قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الاتحاد السابق: بيع بيزيرا ينهي «الصداع» داخل الزمالك ويسدد مستحقات اللاعبين
مصرع شخص بطلق نارى بقرية الضما بأسوان
ترامب: الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بأعلى معدلات في تاريخها
علاقات متجذرة وشراكة تحسم معادلات الأمن العربي.. برلماني: مصر والسعودية صمام أمان المنطقة
المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026
منع قطع الأشجار وتحسين الخدمات.. متحدث الحكومة يكشف توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين
العربي للتحول الرقمي: 57 مليون مستخدم للمحافظ الإلكترونية و2.22 مليار معاملة في 6 أشهر
محلل سياسي: ترامب لا يتحدث بلياقة مع أقرب حلفائه ويستخدم لغة مختلفة مع الدول القوية
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بمدينة نصر
ترامب يعلن اتفاقا لوقف ضرب منشآت الطاقة الروسية.. وزيلينسكي ينفي
الكاميرا صورتهم .. القبض على شخصين يبيعان المخدرات فى الشارع بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد واقعة ديربي مانشستر.. هاني حتحوت يكشف أخطاء الحكام في الدوري المصري

هاني حتحوت
هاني حتحوت
سارة عبد الله

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، عن تفاصيل تقييمات لجنة الحكام للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، كما تطرق إلى الجدل التحكيمي الذي شهد ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي.

وقال هاني حتحوت إن مباراة ديربي مانشستر شهدت واقعة مثيرة، بعدما أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الحمراء في وجه فيل فودين، قبل أن يسجل إيرلنج هالاند هدفًا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.

وأوضح أن تقنية الفيديو توصلت إلى أن هالاند كان في موقف سليم، وأن إنزو فرنانديز، رغم وجوده في موقف تسلل، لم يلمس الكرة، ليتم احتساب الهدف، قبل أن تعترف هيئة الحكام الإنجليزية بوجود خطأ في تقدير تقنية الفيديو، وأنه كان يجب استدعاء الحكم لمراجعة الحالة واتخاذ القرار بنفسه.

وأضاف حتحوت: «أنا قلت بقى القانون اتغير، ولا كل ما قعدت تلات أيام القانون بيتغير في العالم»، موضحًا أن إنزو فرنانديز لم يلمس الكرة، لكنه تداخل في اللعبة، وبالتالي كان يجب على الحكم مراجعة الحالة بنفسه.

وأشاد حتحوت بسرعة إعلان الخطأ في الواقعة، قائلًا: «بس عجبني القرار، أول ما حصلت القصة راحوا مطلعين، والمباراة لسه شغالة، بيشرحوا الحالة وبيعترفوا بالخطأ».

وانتقل حتحوت للحديث عن تقييمات لجنة الحكام المصرية لحالات الجولة الرابعة من الدوري، مؤكدًا أن اللجنة اعترفت أيضًا بوجود أخطاء في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن تقييمات الجولة تضمنت التأكيد على أن دوكو دودو، لاعب المقاولون العرب، لم يكن يستحق الحصول على إنذار خلال مواجهة الأهلي، وأن الحكم أخطأ في إشهار البطاقة الصفراء له.

وأوضح أن اللجنة رأت كذلك عدم وجود مخالفة تستوجب حصول اللاعب على إنذار ثانٍ، وبالتالي فإن قرار الحكم باستمرار اللاعب كان صحيحًا.

وتحدث حتحوت عن ركلة الجزاء التي طالب بها الزمالك خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، قائلًا: «أنا كنت دي مستنيها بصراحة، هل له ضربة جزاء ولا لا قدام أبو قير للأسمدة؟»، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام رأت أن الزمالك كان يستحق ركلة جزاء بسبب دفعة تعرض لها شحاتة.

وأضاف أن اللجنة اعتبرت الدفعة الخفيفة التي تعرض لها شحاتة مشابهة لواقعة أشرف بن شرقي، وهو ما يعكس، بحسب تقييم اللجنة، توحيد معيار احتساب مثل هذه الحالات.

وأكد حتحوت أن اللمسات الخفيفة قد تبدو بسيطة، لكنها في بعض الحالات تكون مؤثرة، خاصة عندما يكون اللاعب في الهواء، موضحًا أن أي لمسة قد تؤدي إلى سقوطه، وهو ما استندت إليه لجنة الحكام في تفسيرها للحالة.

وأشار إلى أن لجنة الحكام رأت أيضًا أن أبو قير للأسمدة استحق ركلة جزاء خلال المباراة بعد وجود مخالفة ضد عمر جابر.

كما أوضح حتحوت أن تقييمات لجنة الحكام أكدت صحة قرار إلغاء الهدف الثاني لفريق بيراميدز أمام الجونة، إلى جانب صحة إلغاء هدف القناة أمام طلائع الجيش، بعدما ارتكب المهاجم مخالفة ضد خالد سطوحي، لاعب طلائع الجيش.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالتأكيد على أن هذه هي أبرز تقييمات لجنة الحكام للحالات التحكيمية التي شهدتها الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

هاني حتحوت الدوري المصري الممتاز مباراة ديربي مانشستر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

حسام عبد المجيد

أنا ابن الزمالك.. حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الأهلي

ترشيحاتنا

دي زيربي

دي زيربي يتمسك بخياراته الهجومية رغم استبعاد ريتشارليسون وصيام توتنهام عن التسجيل

القوة الجوية العراقية

القوة الجوية العراقي يخسر أمام نيفتشي الأوزبكي في مستهل مشواره الآسيوي

هاني حتحوت

بعد واقعة ديربي مانشستر.. هاني حتحوت يكشف أخطاء الحكام في الدوري المصري

بالصور

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد