بعد واقعة ديربي مانشستر.. هاني حتحوت يكشف أخطاء الحكام في الدوري المصري

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، عن تفاصيل تقييمات لجنة الحكام للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، كما تطرق إلى الجدل التحكيمي الذي شهد ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي.

وقال هاني حتحوت إن مباراة ديربي مانشستر شهدت واقعة مثيرة، بعدما أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الحمراء في وجه فيل فودين، قبل أن يسجل إيرلنج هالاند هدفًا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.

وأوضح أن تقنية الفيديو توصلت إلى أن هالاند كان في موقف سليم، وأن إنزو فرنانديز، رغم وجوده في موقف تسلل، لم يلمس الكرة، ليتم احتساب الهدف، قبل أن تعترف هيئة الحكام الإنجليزية بوجود خطأ في تقدير تقنية الفيديو، وأنه كان يجب استدعاء الحكم لمراجعة الحالة واتخاذ القرار بنفسه.

وأضاف حتحوت: «أنا قلت بقى القانون اتغير، ولا كل ما قعدت تلات أيام القانون بيتغير في العالم»، موضحًا أن إنزو فرنانديز لم يلمس الكرة، لكنه تداخل في اللعبة، وبالتالي كان يجب على الحكم مراجعة الحالة بنفسه.

وأشاد حتحوت بسرعة إعلان الخطأ في الواقعة، قائلًا: «بس عجبني القرار، أول ما حصلت القصة راحوا مطلعين، والمباراة لسه شغالة، بيشرحوا الحالة وبيعترفوا بالخطأ».

وانتقل حتحوت للحديث عن تقييمات لجنة الحكام المصرية لحالات الجولة الرابعة من الدوري، مؤكدًا أن اللجنة اعترفت أيضًا بوجود أخطاء في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن تقييمات الجولة تضمنت التأكيد على أن دوكو دودو، لاعب المقاولون العرب، لم يكن يستحق الحصول على إنذار خلال مواجهة الأهلي، وأن الحكم أخطأ في إشهار البطاقة الصفراء له.

وأوضح أن اللجنة رأت كذلك عدم وجود مخالفة تستوجب حصول اللاعب على إنذار ثانٍ، وبالتالي فإن قرار الحكم باستمرار اللاعب كان صحيحًا.

وتحدث حتحوت عن ركلة الجزاء التي طالب بها الزمالك خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، قائلًا: «أنا كنت دي مستنيها بصراحة، هل له ضربة جزاء ولا لا قدام أبو قير للأسمدة؟»، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام رأت أن الزمالك كان يستحق ركلة جزاء بسبب دفعة تعرض لها شحاتة.

وأضاف أن اللجنة اعتبرت الدفعة الخفيفة التي تعرض لها شحاتة مشابهة لواقعة أشرف بن شرقي، وهو ما يعكس، بحسب تقييم اللجنة، توحيد معيار احتساب مثل هذه الحالات.

وأكد حتحوت أن اللمسات الخفيفة قد تبدو بسيطة، لكنها في بعض الحالات تكون مؤثرة، خاصة عندما يكون اللاعب في الهواء، موضحًا أن أي لمسة قد تؤدي إلى سقوطه، وهو ما استندت إليه لجنة الحكام في تفسيرها للحالة.

وأشار إلى أن لجنة الحكام رأت أيضًا أن أبو قير للأسمدة استحق ركلة جزاء خلال المباراة بعد وجود مخالفة ضد عمر جابر.

كما أوضح حتحوت أن تقييمات لجنة الحكام أكدت صحة قرار إلغاء الهدف الثاني لفريق بيراميدز أمام الجونة، إلى جانب صحة إلغاء هدف القناة أمام طلائع الجيش، بعدما ارتكب المهاجم مخالفة ضد خالد سطوحي، لاعب طلائع الجيش.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالتأكيد على أن هذه هي أبرز تقييمات لجنة الحكام للحالات التحكيمية التي شهدتها الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.