هاني حتحوت يكشف أزمة عبدالكريم مصطفى مع الشارقة بسبب اتحاد الكرة المصري

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أزمة تواجه عبد الكريم مصطفى، لاعب الإسماعيلي السابق والمنضم حديثًا إلى نادي الشارقة الإماراتي، مؤكدًا أن اللاعب لم يتم تسجيله أو قيده مع فريقه حتى الآن رغم مرور 4 أو 5 جولات من الدوري الإماراتي.

عبد الكريم مصطفي

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أرسل استعلامًا إلى الاتحاد المصري من أجل الحصول على الموافقة الخاصة بقيد اللاعب، إلا أن الاتحاد المصري لم يرد حتى الآن، وهو ما تسبب في عدم تسجيل عبد الكريم مصطفى وغيابه عن مباريات فريقه.

وانتقد حتحوت منظومة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري، مؤكدًا أن العديد من اللاعبين يتواصلون معه بسبب مشكلات متعلقة بالانتقالات والقيد، مطالبًا الاتحاد بضرورة التحرك ووضع نظام واضح للتعامل مع هذه الملفات، ومتسائلًا عن طبيعة عمل لجنة شؤون اللاعبين ودورها في حل أزمات اللاعبين القادمين والمغادرين.