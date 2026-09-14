إصابات الأهلي تضرب الفريق مبكرا.. وعموتة أمام اختبار صعب

شهدت انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موسم 2026-2027، عددًا من الإصابات داخل صفوف الفريق، بعد مرور 4 جولات فقط من منافسات الدوري المصري الممتاز.

إصابات الأهلي

ويعاني الأهلي من إصابتين في الرباط الصليبي، الأولى للمغربي يوسف بلعمري الذي تعرض للإصابة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والثانية للمدافع عمرو الجزار، الذي أصيب خلال مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري.

كما تضم قائمة المصابين ياسر إبراهيم، الذي يعاني من إصابة في كاحل القدم، إلى جانب أحمد كوكا، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية.

وتعيد هذه الإصابات إلى الأذهان بداية الأهلي في الموسم الماضي، والتي شهدت أيضًا معاناة الفريق من غيابات وإصابات أثرت على خيارات الجهاز الفني خلال فترات مختلفة من الموسم.

إصابات الأهلي في بداية موسم 2025

شهدت بداية موسم 2025 تعرض عدد من لاعبي الأهلي لإصابات مختلفة، من بينهم ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور.

ورغم أن معظم هذه الإصابات لم تتسبب في غيابات طويلة، باستثناء إصابة إمام عاشور الذي تعرض لخلع في الترقوة، فإن الغيابات كان لها تأثير على بداية الفريق في بطولة الدوري.

وحصد الأهلي 5 نقاط فقط خلال أول 3 مباريات له في الدوري آنذاك، وهي بداية تأثرت بعوامل عدة، من بينها الأداء الفني، إلى جانب الإصابات، وهو الأمر الذي سبق أن أشار إليه خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق في ذلك الوقت.

اختبار صعب أمام عموتة

ويواجه الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، تحديًا صعبًا في التعامل مع الإصابات الحالية، خاصة مع غياب الثنائي يوسف بلعمري وعمرو الجزار لفترة طويلة، ما يفرض عليه البحث عن حلول لتعويضهما حتى فترة الانتقالات الشتوية على أقل تقدير.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام أبو قير للأسمدة في ظل غياب عدد من العناصر الدفاعية، أبرزهم الجزار وياسر إبراهيم.

وتأتي المواجهة قبل فترة التوقف الدولي، التي تمتد لمدة 21 يومًا، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة لإعادة ترتيب أوراقه والعمل على تجهيز العناصر المتاحة، خاصة في ظل ضغط المباريات والإصابات التي ضربت الفريق مبكرًا.

ورغم هذه الغيابات، قدم الأهلي بداية جيدة على مستوى النتائج، بعدما جمع 10 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري، ليفقد نقطتين فقط ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.