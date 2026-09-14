بعشرات الصواريخ الباليستية.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد بالسعودية

أعلنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، اليوم أنه استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس شميط بالمملكة العربية السعودية، بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأعلن المتحدث باسم قوات الحوثي العميد يحيى سريع، عن تفنيذ "عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في ​قاعدة الملك خالد الجوية​ السعودية في خميس مشيط".

وأوضح سريع أن الاستهداف جاء بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة"، مؤكدا أنّ "العملية تسببت بخسائر كبيرة في القاعدة".

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أمس أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ 3 سبتمبر الجاري أسفرت عن مقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين، وسط تصاعد حدة المواجهات في عدد من المناطق اليمنية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إن نحو 85 ألف شخص نزحوا من منازلهم خلال الفترة نفسها، نتيجة التصعيد الحوثي، مشيرة إلى تدمير ممتلكات وحرمان العديد من الأسر من مساكنها واحتياجاتها الأساسية.