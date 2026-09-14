الخارجية الإيرانية: إسرائيل هي المستفيد الوحيد من التوتر بين إيران ودول الخليج

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من التوتر بين إيران ودول الخليج.

ونفى بقائي التقارير التي تتحدث عن نشاط نووي في بيكاكس ماونتن مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي بطهران: "إن رفض الحكومة النمساوية منح تأشيرات دخول لوفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُعد قراراً غير مبرر على الإطلاق"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضاف: "من الواضح لنا أن هذه الواقعة حدثت تحت ضغط أمريكي، لكن ذلك لا يعفي الحكومة النمساوية من المسؤولية".

ومنعت السلطات النمساوية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول البلاد، ما حال دون مشاركته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في العاصمة فيينا، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرج» نقلاً عن مسؤول أمريكي.

وكان من المقرر أن يلقي إسلامي كلمة خلال المؤتمر، الذي تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة النمساوية، يوم الاثنين، إلا أن السلطات النمساوية رفضت السماح له بدخول البلاد، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، بحسب المسؤول الأمريكي.