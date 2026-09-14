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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة: إيران طلبت من روسيا طائرات مسيرة متطورة لاستخدامها ضد إسرائيل وأمريكا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن إيران طلبت من روسيا، خلال العام الجاري، تزويدها بطائرات مسيرة متطورة من طراز «جران»، بهدف استخدامها في الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية غربية وشخص مقرب من الكرملين، أن الطلب الإيراني يأتي في ظل التطور الكبير الذي أحرزته روسيا في مجال تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة، ولا سيما الهجومية منها.

وبحسب التقرير، فإن طائرات «جران» تمثل نسخة مطورة من الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع من طراز «شاهد»، التي اكتسبت أهمية كبيرة في العمليات العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن روسيا بدأت إنتاج طائرات «جران» محلياً عام 2023، مستفيدة من الخبرات والتقنيات المرتبطة بالطائرات الإيرانية، ما ساهم في تطوير قدراتها وتحسين أدائها.

إيران روسيا مسيرة متطورة من طراز «غران» إسرائيل إسرائيل والولايات المتحدة الكرملين

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