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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج، عقب وقوع هجمات جديدة استهدفت السعودية وعدداً من السفن في مضيق هرمز يوم الأحد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.62 دولار، بما يعادل 3.46%، لتسجل نحو 108.23 دولار للبرميل، في مستهل التعاملات.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.15 دولار، أو 3.15%، لتصل إلى 103.20 دولار للبرميل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأحد، أن القوات الأمريكية أعادت توجيه مسارات 101 سفينة تجارية حتى 13 سبتمبر، في إطار الإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بالحصار الأمريكي المفروض على إيران.

وقالت القيادة المركزية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إعادة توجيه السفن تأتي ضمن عمليات تنفيذ الحصار والرقابة على حركة الملاحة المرتبطة بإيران.

وأضافت «سنتكوم» أن المدمرة الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة «USS John Paul Jones» تواصل المشاركة في عمليات تنفيذ الحصار، في إطار الانتشار البحري الأمريكي بالمنطقة.

ويأتي الإعلان الأمريكي في ظل استمرار التوترات بشأن حركة الملاحة والتجارة البحرية المرتبطة بإيران، وسط إجراءات أمريكية تهدف إلى تشديد القيود على حركة السفن وضمان امتثالها للحصار المفروض على طهران.

منطقة الخليج هجمات جديدة استهدفت السعودية مضيق هرمز العقود الآجلة لخام برنت العقود الآجلة لخام غرب تكساس

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