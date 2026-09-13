خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، بالقرب من مستوياتها المرتفعة، وسط استمرار ارتباط تحركات المعدن النفيس في محلات الصاغة بالتغيرات التي تشهدها أسعار الذهب في البورصة العالمية، إلى جانب متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية العالمية.

وشهد الذهب المحلي تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ انخفض سعر جرام الذهب بنحو 145 جنيهًا مقارنة بالمستويات التي سجلها قبل عدة أيام، فيما هبط سعر الجنيه الذهب خلال الفترة نفسها بقيمة بلغت نحو 1160 جنيهًا، قبل أن تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.



أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

جاءت أحدث مستويات أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7177 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 22: بلغ نحو 6579 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: سجل نحو 6280 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: بلغ نحو 5382 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 50240 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا: بلغ نحو 4349 دولارًا.

ويواصل المتعاملون في سوق الصاغة متابعة حركة الأسعار بشكل مستمر، خاصة أن أسعار الذهب في مصر تتغير وفق عدد من العوامل، في مقدمتها تحركات الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق.

عيار 21 يتحرك أسفل مستوى 6300 جنيه

يتحرك سعر الذهب عيار 21 حاليًا أسفل مستوى 6300 جنيه للجرام، بعدما تراجع بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات يوم السبت، وهو ما يجعل قدرة السعر على استعادة هذا المستوى من العوامل المهمة التي قد تحدد اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة.

ويعد عيار 21 الأكثر متابعة في سوق الصاغة، لذلك فإن تحركاته تظل مؤشرًا رئيسيًا على اتجاه أسعار الذهب في مصر، سواء نحو استعادة بعض المستويات التي فقدها خلال الأيام الماضية أو مواصلة التحرك في نطاقات سعرية محدودة.

وفي حال تحسن الزخم وعودة الذهب العالمي إلى الاتجاه الصاعد، فقد يحصل الذهب المحلي على دعم يسمح له باستعادة جزء من خسائره الأخيرة، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط على المعدن النفيس في الأسواق العالمية إلى إبقاء الأسعار تحت الضغط واختبار مستويات أقل خلال الفترة المقبلة.



الحركة العرضية السيناريو الأقرب للذهب

تبقى الحركة العرضية السيناريو الأقرب لتحركات الذهب المحلي على المدى القصير، طالما لم تظهر محفزات قوية تدفع الأسعار إلى كسر نطاق التداول الحالي في اتجاه صاعد أو هابط.

وتأتي حالة الاستقرار الحالية بعد موجة من التراجع شهدتها أسعار الذهب في مصر، إذ فقد سعر الجرام نحو 145 جنيهًا مقارنة بمستوياته قبل عدة أيام، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 1160 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

ويرتبط تحديد الاتجاه المقبل بقدرة الذهب العالمي على استعادة الزخم، إلى جانب استمرار استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة أن هذه العوامل تعد من أبرز المؤثرات في حركة المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة.

الذهب العالمي يحدد اتجاه أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بدرجة كبيرة بتحركات المعدن النفيس في البورصة العالمية، خصوصًا في ظل الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما يجعل حركة الأوقية العالمية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السوق المحلية.

وسجل سعر الذهب في الأسواق العالمية نحو 4349 دولارًا للأوقية، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية وتطورات الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتراقب الأسواق بصورة خاصة أي تغير في توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، إذ يمكن لهذه التغيرات أن تنعكس سريعًا على حركة الذهب عالميًا، ومن ثم تؤثر على أسعار الذهب في مصر.

كما قد يدعم تراجع الدولار عالميًا وزيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد الملاذات الاستثمارية ارتفاع أسعار المعدن النفيس، بينما قد يؤدي صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الضغوط على الذهب.



هل ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

تظل فرص ارتفاع أسعار الذهب في مصر قائمة خلال الفترة المقبلة، إذا تمكن الذهب العالمي من استعادة الزخم الصاعد، خصوصًا مع عدم وجود تغيرات كبيرة في سعر صرف الدولار محليًا.

وفي المقابل، فإن استمرار ضعف الزخم وتحرك الذهب العالمي داخل نطاقات محدودة قد يؤدي إلى استمرار حالة التذبذب في سوق الصاغة، دون ظهور اتجاه واضح للأسعار على المدى القصير.

ويترقب المتعاملون خلال الأيام المقبلة قدرة سعر الذهب عيار 21 على تجاوز مستويات المقاومة القريبة، بالتزامن مع متابعة حركة الذهب العالمي والدولار، لتحديد ما إذا كان السوق يستعد لموجة صعود جديدة أم سيواصل التحرك في نطاق عرضي.

عوامل تتحكم في حركة أسعار الذهب اليوم

تظل أسعار الذهب في مصر عرضة للتغير على مدار اليوم وفق مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها:

حركة سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية.

تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

اتجاهات أسعار الفائدة والسياسة النقدية عالميًا.

قوة أو ضعف الدولار في الأسواق الدولية.

تحركات عوائد السندات الأمريكية.

حجم العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا استثماريًا.

ومع استمرار ارتباط السوق بالتحركات العالمية، تظل متابعة أسعار الذهب اليوم بشكل مستمر ضرورية لرصد أحدث المستويات، خاصة مع إمكانية تغير الأسعار خلال ساعات التداول وفق التطورات التي تشهدها الأوقية عالميًا وحركة الدولار والعرض والطلب في سوق الصاغة.