أسعار الذهب اليوم الأحد.. السبيكة 10 جرامات بـ72 ألفًا و400 جنيه

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية، وسط استقرار أسعار السبائك والذهب في السوق المحلية.

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 7300 جنيه بالدمغة والمصنعية، بينما بلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام نحو 18100 جنيه.

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 36300 جنيه، فيما بلغ سعر السبيكة وزن 10 جرامات نحو 72400 جنيه.

وعلى مستوى أسعار الذهب عالميًا، سجل سعر الأوقية نحو 4348 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5370 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيهًا بدون مصنعية، فيما تتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.