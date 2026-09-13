وزير الخارجية السوري: نطمح لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، ورفع حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا ليصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنويًا، في إطار مساعي دمشق لتوسيع التعاون الاقتصادي مع أنقرة.

وقال الوزير، إن سوريا تسعى إلى تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية مع تركيا، بما يعكس أهمية العلاقات بين البلدين ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وفي الملف الأمني، أكد وزير الخارجية السوري ، أن بلاده تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء جيش وطني موحد، مشددًا على العمل لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.