خلال ساعات.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل خوان بيزيرا عن الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وسط الأنباء المتزايدة حول إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جاري الاتفاق على بيع خوان بيزيرا، رغم رفض المجلس في السابق بيعه وتأجيل البيع إلى يناير، وخلال 48 ساعة سيتم الاتفاق على كل بنود البيع والإعلان الرسمي يوم الثلاثاء».

وبحسب تصريحات الغندور، اقترب نادي الزمالك من التوصل لاتفاق نهائي بشأن بيع اللاعب البرازيلي، على أن يتم حسم جميع تفاصيل الصفقة وبنودها خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن رحيله.

تطورات مستقبل خوان بيزيرا

وشهد مستقبل خوان بيزيرا حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما تمسك اللاعب بمغادرة الزمالك، قبل أن يعود إلى القاهرة مؤخرًا لعقد جلسة مع مسؤولي النادي ومناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.

وتترقب جماهير الزمالك الساعات المقبلة لحسم مصير اللاعب بشكل نهائي، خاصة مع الحديث عن اقتراب التوصل لاتفاق بشأن رحيله، والإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقة.