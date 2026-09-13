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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبراء عرب يضعون روشتة لتعزيز أمن الطاقة والتكامل العربي| تفاصيل

الاجتماع المشترك السابع للجنة خبراء الكهرباء
الاجتماع المشترك السابع للجنة خبراء الكهرباء
الديب أبوعلي

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع المشترك السابع للجنة خبراء الكهرباء ولجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بقطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة الطاقة.

ووافق الاجتماع على اعتماد اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، تمهيدًا لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس لاعتمادها، كما ناقش سبل تمويل تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.

وناقش الاجتماع أهمية اقتصاد الهيدروجين النظيف باعتباره أحد أهم نواقل الطاقة في المستقبل، ودوره في مساعدة الحكومات والشركات والمواطنين على خفض تكاليف الطاقة والمساهمة في استدامة قطاع الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى إنشاء جامعة الدول العربية شبكة عربية للهيدروجين النظيف، تتولى التنسيق في موضوعات الاستفادة من تقنيات الهيدروجين النظيف على المستوى العربي، وتعمل تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للكهرباء.

الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة

ووافق الاجتماع على إقامة الدورة الثامنة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة في إحدى الدول العربية خلال عام 2027، إلى جانب التحضير لإقامة الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة، بترشيح إحدى الدول العربية لاستضافته، كما استعرض المشاركون التحضيرات الجارية لعقد المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ليبيا.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن تعزيز التكامل العربي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يمثل أحد المسارات الرئيسية لدعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التنسيق والتعاون إلى تنفيذ المشروعات والمبادرات العربية ذات المردود الاقتصادي والتنموي الملموس.

وأكد أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول العربية لتحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومتي الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح آفاق أوسع للتعاون العربي في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية والابتكار وبناء القدرات، بما يدعم قدرة قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء العربي على مواكبة التحولات المتسارعة، ويعزز فرص تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في هذا القطاع.

الكهرباء الطاقة الطاقة المتجددة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة المجلس الوزاري العربي للكهرباء الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة الدكتور علي بن إبراهيم المالكي مؤتمر التعاون العربي الصيني منتدى التعاون العربي الهندي

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