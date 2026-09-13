من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

لم يكن اسم كيتارا الأوغندي حاضرًا بقوة على خريطة الكرة الأفريقية قبل سنوات قليلة لكن النادي القادم من مدينة هويما استطاع خلال فترة زمنية قصيرة أن يتحول من فريق محلي محدود الحضور إلى أحد الأندية الصاعدة في كرة القدم الأوغندية قبل أن يجد نفسه أمام واحدة من أكبر المحطات في تاريخه عندما يصطدم بالنادي الأهلي في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحمل مواجهة الأهلي وكيتارا طابعًا خاصًا للفريق الأوغندي الذي يخوض البطولة القارية للمرة الثانية فقط في تاريخه بعدما شق طريقه في السنوات الأخيرة عبر بوابة كأس أوغندا ونجح في التتويج بالبطولة مرتين خلال ثلاثة مواسم ليحجز لنفسه مكانًا بين ممثلي الكرة الأوغندية في المنافسات القارية.

لكن قصة كيتارا لا تتوقف عند الألقاب والصعود السريع إذ ارتبط اسم النادي بواحدة من أكثر مباريات الدوري الأوغندي إثارة للجدل عندما انتهت مواجهته أمام إكسبريس بفوز كاسح 7-0 قبل أن تتحول المباراة إلى ملف كبير يتعلق بشبهات التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات وينتهي بفرض عقوبات عالمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على عدد من الأشخاص المرتبطين بالواقعة.

ورغم ذلك تظل هناك نقطة جوهرية يجب التأكيد عليها: كيتارا نفسه لم تتم إدانته من جانب الاتحاد الأوغندي أو فيفا في قضية التلاعب ولم تصدر بحقه عقوبات تتعلق بهذه الواقعة.

كيتارا.. حكاية صعود بدأت من 2010

تأسس نادي كيتارا عام 2010 في مدينة هويما الواقعة بمنطقة بونيورو غربي أوغندا ويحمل الفريق لقب «The Royals» في إشارة إلى الإرث التاريخي لمنطقة بونيورو-كيتارا.

ولم يبدأ النادي باسمه الحالي إذ كان يُعرف في سنواته الأولى باسم «Airtel FC» قبل أن يتغير الاسم إلى كيتارا عام 2018 بالتزامن مع بداية مرحلة جديدة في مسيرته ومحاولاته للانتقال من المنافسات المحلية المحدودة إلى دائرة الأندية الأكثر حضورًا في الكرة الأوغندية.

وبعد سنوات من العمل والصعود التدريجي تمكن كيتارا من الوصول إلى الدوري الأوغندي الممتاز للمرة الأولى عام 2020 لكنه لم يتمكن من تثبيت أقدامه طويلًا بين الكبار قبل أن يعود إلى المسابقة مجددًا عام 2023 عقب تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.

ومنذ عودته بدأ الفريق في صناعة هوية أكثر وضوحًا ولم يكتفِ بمحاولة البقاء في دوري الأضواء بل تمكن من تحقيق نتائج لافتة جعلته منافسًا على المراكز المتقدمة.

وأنهى كيتارا موسم 2023-2024 في المركز الرابع قبل أن يكرر الإنجاز نفسه في موسم 2025-2026 ليؤكد أن وجوده بين فرق المقدمة لم يعد مجرد حالة مؤقتة.

كأس أوغندا.. البوابة التي فتحت الطريق إلى أفريقيا

كان عام 2024 نقطة تحول حقيقية في تاريخ كيتارا بعدما توج الفريق بأول لقب كبير في مسيرته إثر فوزه على فريق NEC بهدف دون رد في نهائي كأس أوغندا.

اللقب لم يكن مجرد بطولة في خزائن النادي وإنما كان بمثابة جواز مرور إلى القارة الأفريقية حيث سجل كيتارا ظهوره الأول في البطولات القارية خلال موسم 2024-2025.

ورغم أن التجربة الأولى لم تدم طويلًا بعدما ودع الفريق المنافسات من الدور التمهيدي الأول إثر خسارته أمام الهلال بنغازي الليبي فإن المشاركة منحت النادي خبرة مهمة في التعامل مع أجواء البطولات الأفريقية.

ولم يتوقف التطور عند هذا الحد إذ عاد كيتارا في عام 2026 ليكرر إنجازه ويتوج بكأس أوغندا للمرة الثانية بعدما قلب تأخره أمام فيلا إلى انتصار بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وبذلك أصبح كيتارا بطلًا لكأس أوغندا مرتين خلال ثلاثة مواسم ليؤكد أن صعوده لم يكن مجرد طفرة مؤقتة وإنما نتاج مرحلة من التطور جعلته حاضرًا بقوة على الساحة المحلية.

الكونفدرالية.. كيتارا يكتب فصلًا جديدًا

في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027 بدأ كيتارا مشواره من الدور التمهيدي الأول وتمكن من تجاوز مقديشو سيتي الصومالي بعدما تفوق عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبهذا الانتصار حجز الفريق الأوغندي مقعده في دور الـ32 ليجد نفسه في مواجهة الأهلي في واحدة من أكبر الاختبارات التي يمكن أن تواجه الفريق منذ تأسيسه.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وكيتارا في أوغندا أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر 2026 على ملعب «هويما سيتي» على أن يسعى الفريق الأوغندي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور قبل خوض مواجهة الإياب أمام العملاق المصري.

ويخوض كيتارا مشاركته الثانية فقط في البطولة القارية وهو ما يعكس الفارق الكبير في الخبرة بينه وبين الأهلي الذي يملك تاريخًا طويلًا مع البطولات الأفريقية.

7-0.. المباراة التي فتحت أبواب التحقيق

لكن قبل أن يصل كيتارا إلى مواجهة الأهلي ارتبط اسمه بواقعة شغلت الكرة الأوغندية لفترة طويلة ففي 21 ديسمبر 2024 استضاف كيتارا فريق إكسبريس ضمن منافسات الدوري الأوغندي الممتاز وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة ضخمة بلغت 7-0.

النتيجة أثارت علامات استفهام واسعة قبل أن يحصل الاتحاد الأوغندي لكرة القدم على تقرير من نظام مراقبة المراهنات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تضمن مؤشرات على وجود شبهة تلاعب مرتبطة بالمباراة.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الأوغندي لاحقًا فقد تضمن التقرير معلومات مسبقة عن توقع خسارة إكسبريس بفارق كبير مع الإشارة إلى إمكانية استقبال الفريق خمسة أهداف على الأقل.

وجاءت النتيجة النهائية لتزيد من حدة الشكوك بعدما اهتزت شباك إكسبريس سبع مرات كاملة.

ومن هنا بدأت واحدة من أطول وأعقد القضايا المرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات في الكرة الأوغندية خلال السنوات الأخيرة.