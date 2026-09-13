طقس الأحد 13 سبتمبر 2026.. ارتفاع الحرارة والرطوبة وشبورة صباحية على الطرق

تستمر الأجواء الحارة والرطبة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، مع تفاوت في درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية، حيث تكون الحرارة شديدة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تسود أجواء حارة ورطبة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس خلال الساعات الأولى من الصباح معتدلًا إلى مائل للحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات النهار، ليسود طقس حار ورطب على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

حالة الطقس اليوم الأحد

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة مقارنة بفترة النهار، إلا أن ارتفاع معدلات الرطوبة يجعل الأجواء تميل إلى الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتظهر بعض السحب المنخفضة في سماء عدد من المناطق خلال ساعات الصباح، خاصة السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تساهم في تحسن الأجواء بشكل نسبي في تلك المناطق.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وتتكون شبورة مائية في الساعات المبكرة من صباح اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر الشبورة بصورة أكبر خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، مع احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ما يستدعي من قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط الرياح اليوم

وتشهد عدة مناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وتصل سرعتها إلى ما بين 30 و34 كيلومترًا في الساعة.

كما توجد فرص لإثارة الرمال والأتربة في بعض مناطق حلايب وشلاتين والوادي الجديد، خاصة مع نشاط الرياح، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

وتواصل نسب الرطوبة ارتفاعها، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا، حيث يمكن أن يزيد الإحساس بالحرارة بنحو يتراوح بين درجتين و4 درجات مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة في الظل.

وتكون الأجواء أكثر سخونة في المناطق الجنوبية، التي تسجل أعلى درجات حرارة على مستوى الجمهورية خلال اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026:

القاهرة: 35 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

الإسكندرية: 31 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

الأقصر: 43 درجة للعظمى.

أسوان: 43 درجة للعظمى.

أبو سمبل: 44 درجة للعظمى.

وتشير درجات الحرارة المتوقعة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة في جنوب البلاد، بينما تكون الأجواء أقل حرارة على السواحل الشمالية، مع استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.

نصائح للمواطنين بسبب ارتفاع الحرارة

ومع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والحرص على شرب المياه والسوائل بصورة منتظمة، إلى جانب ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة تساعد على تحمل الأجواء الحارة.