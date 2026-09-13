قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بالدوري.. والقنوات الناقلة
أسعار الفراخ اليوم الأحد.. البيضاء بـ78 جنيهًا والساسو تصل لـ120 جنيهًا
الرئيس السيسي: مصر تثمن جهود الهند في تعزيز التعاون بين دول التجمع وشركائها
طوارئ في المترو.. وزارة النقل تعلن خطتها الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد
«الشعر ده يتقص».. أبلة صالحة تراجع مظهر الطلاب في أول يوم دراسة بالقليوبية
دعاء العام الدراسي الجديد.. أدعية للأبناء بالنجاح والتوفيق
وزير التعليم يتفقد مدارس كفر الشيخ لمتابعة بدء الدراسة
بعد التأهل الأفريقي.. جماهير الزمالك توجه رسائل قوية لمجلس حسين لبيب: هتبيع بيزيرا ومين كمان؟
نائب رئيس جامعة الأزهر السابقة: محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكتمل باتباع سُنته والاقتداء بأخلاقه
الرئيس السيسي: قناة السويس محور رئيسي لاستقرار سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة واستدامة التجارة العالمية
تراجع وانخفاض في أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات
موقع عبري: إسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التأهل الأفريقي.. جماهير الزمالك توجه رسائل قوية لمجلس حسين لبيب: هتبيع بيزيرا ومين كمان؟

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

شهدت مدرجات استاد القاهرة هتافات غاضبة من جماهير نادي الزمالك، خلال مواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك

ووجهت جماهير الزمالك عددًا من الرسائل إلى مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، من بينها هتاف: «حسين لبيب هتبيع بيزيرا ومين كمان.. هتبقى سلطة».

كما رددت الجماهير هتاف: «قايمة واحدة.. وإيه الأخبار.. 3 سنين.. والناتج عار»، في إشارة إلى تقييمها لفترة مجلس الإدارة الحالية.

ورددت جماهير الزمالك أيضًا: «لا مجالس إدارات.. ولا بالعضويات.. الزمالك ملك الجماهير»، للتأكيد على أن النادي ملك لجماهيره.

وشهدت المدرجات كذلك هتافًا آخر جاء نصه: «درس للكل.. هنعلم بيه.. واللي هيتعوج.. إحنا نربيه».

وعلى الجانب الرياضي، نجح الزمالك في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وسجل أهداف الزمالك عبد الله السعيد «هاتريك» في الدقائق 7 و8 و18، بينما أضاف ناصر منسي الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، حسم الزمالك تأهله إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما سبق له الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

الزمالك الاهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد موسى

أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

أحمد موسى

ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

ترشيحاتنا

تعبيرية

قبل استخراج إعلام الوراثة.. تعرف على عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة

العقارات

تسجيل العقار كأثر يغيّر قواعد اللعبة.. 6 محظورات تلاحق المالك

مجلس النواب

نواب: حصر مستلزمات الإنتاج المستوردة خطوة لتعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد

بالصور

بفستان أحمر جريء .. بسمة بوسيل تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام | شاهد

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

لأول مرة في الهند.. السيارات البديلة تتفوق على البنزين خلال أغسطس

سيارات الهند
سيارات الهند
سيارات الهند

لوك جذاب.. ناهد السباعي تخطف الانظار بظهورها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد