بعد التأهل الأفريقي.. جماهير الزمالك توجه رسائل قوية لمجلس حسين لبيب: هتبيع بيزيرا ومين كمان؟

شهدت مدرجات استاد القاهرة هتافات غاضبة من جماهير نادي الزمالك، خلال مواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك

ووجهت جماهير الزمالك عددًا من الرسائل إلى مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، من بينها هتاف: «حسين لبيب هتبيع بيزيرا ومين كمان.. هتبقى سلطة».

كما رددت الجماهير هتاف: «قايمة واحدة.. وإيه الأخبار.. 3 سنين.. والناتج عار»، في إشارة إلى تقييمها لفترة مجلس الإدارة الحالية.

ورددت جماهير الزمالك أيضًا: «لا مجالس إدارات.. ولا بالعضويات.. الزمالك ملك الجماهير»، للتأكيد على أن النادي ملك لجماهيره.

وشهدت المدرجات كذلك هتافًا آخر جاء نصه: «درس للكل.. هنعلم بيه.. واللي هيتعوج.. إحنا نربيه».

وعلى الجانب الرياضي، نجح الزمالك في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وسجل أهداف الزمالك عبد الله السعيد «هاتريك» في الدقائق 7 و8 و18، بينما أضاف ناصر منسي الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، حسم الزمالك تأهله إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما سبق له الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.