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أسعار الفراخ اليوم الأحد.. البيضاء بـ78 جنيهًا والساسو تصل لـ120 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الأحد.. البيضاء بـ78 جنيهًا والساسو تصل لـ120 جنيهًا

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 تحديثًا جديدًا في بورصة الدواجن والأسواق، مع اختلاف الأسعار بين المزرعة والمستهلك بحسب النوع والمنطقة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بين 68 و69 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 70 و78 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة بين 105 و106 جنيهات، فيما تراوح سعر الكيلو في الأسواق للمستهلك بين 115 و120 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة بين 114 و115 جنيهًا، بينما تراوح سعره في الأسواق بين 125 و130 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

وتواصل أسعار الفراخ تفاوتها بين المزرعة والأسواق، مع اختلاف السعر النهائي للمستهلك وفقًا لنوع الدواجن والمنطقة.

أسعار الفراخ الفراخ البيضاء والساسو الفراخ البيضاء

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