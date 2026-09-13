بسبب "عشان بحبك".. عمرو مصطفى يكشف تفاصيل أزمته مع حمو المرشدي

تحدث الملحن عمرو مصطفى عن الخلاف الدائر بينه وبين حمو المرشدي، والذي يتعلق بأغنية «طب بحبك (عشان بحبك)»، مشيرًا إلى تمسكه بالحصول على كامل حقوقه القانونية والمالية.

وأوضح عمرو مصطفى في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، تفاصيل ما ورد إليه بشأن إشعار مطالبة ظهر على منصة «Meta» باسم WKS وBelieve Rights Manager.

وأشار إلى أن الإشعار يتعلق بأغنية «يا حبيبي خليك»، ولا يرتبط بأغنية «طب بحبك (عشان بحبك)»، موضحًا أن هذا التوضيح جاء في إطار الأزمة المثارة حول حقوق الأعمال الغنائية



وأشار إلى أنه لم يمنح «WKS» أو «Believe Rights Manager» تصريحًا مباشرًا بالتوزيع أو إدارة الحقوق أو تحصيل الإيرادات عن أغنية «يا حبيبى خليك»، لافتًا إلى أنه طُلب من الجهات المذكورة تقديم سند التفويض وسلسلة الحقوق، إلى جانب تحديد نوع الحق محل المطالبة وبيانات الـISRC والـAsset ID والجهة المستفيدة من الإيرادات، للتحقق من الأساس القانونى للمطالبة.

واختتم عمرو مصطفى توضيحه بالتأكيد على أن ما ذكره لا يُعد تنازلًا عن أى حق، مشددًا على احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والمالية لحين تقديم المستندات والتحقق منها.